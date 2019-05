Göpfritz/Wild 01. Mai 2019 13:23; Akt: 01.05.2019 13:35 Print

Misslungener Streich: Maibaum fiel auf die Straße

Gefährlicher Zwischenfall am Mittwochmorgen in Göpfritz an der Wild: Ein Maibaum fiel unkontrolliert auf die Straße.