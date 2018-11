Niederösterreich/Wien 03. November 2018 12:37; Akt: 03.11.2018 13:27 Print

Mit Tempo 130 durch Wien: Drogenlenker baute Unfall

Wilde Szenen in der Nacht auf Samstag in Wien und NÖ: Ein 18-Jähriger raste der Polizei davon, mit 130 km/h ging es durch Meidling, Liesing. Die Fahrt endete erst in NÖ an einem Ampelpfeiler.