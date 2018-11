Frau tot: Mann unter Mordverdacht

Mord-Alarm im Bezirk Horn: In Sieghartsreith wurde eine Frau (50) tot in ihrem Haus aufgefunden, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Auch ein toxikologisches Gutachten wurde angefordert.

Der Mann der Toten hatte am Mittwoch nach 21.30 Uhr die Rettung gerufen, zeigte sich dann gegenüber der Rettung und Polizei äußerst aggressiv.

Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt, Hinweise auf Fremdverschulden haben sich laut Polizei zunächst nicht verdichtet.

Die Staatsanwaltschaft Krems leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Nötigung und des Verdachtes des Mordes ein. Der Mann wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. "Wir ermitteln also auch wegen des Verdachtes des Mordes", so Staatsanwältin Susanne Waidecker.

