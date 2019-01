Tote in Tulln: Ehemann lauerte mit einem Dolch

Das vierte Beziehungsdrama mit tödlichem Ausgang in NÖ erschüttert nun die Messestadt Tulln: Die zweifache Mutter kaufte am Montagnachmittag noch schnell im Supermarkt ein, wollte die Kinder (6, 10) abholen und gerade ins Auto steigen – da soll der Ehemann der Mazedonierin ihr mit einem Dolch vor mehreren Augenzeugen in den Hals gestochen haben und davongerannt sein.

Umfrage Fühlen Sie sich noch sicher in NÖ und Wien? Ich bin ein Mann und ja.

Ich bin ein Mann und nein.

Ich bin eine Frau und ja.

Ich bin eine Frau und langsam wird mir mulmig.

Ich bin eine Frau und ich habe offen gesagt Angst.

Die 32-Jährige ging zu Boden, Notarzt und Sanitäter kämpften verzweifelt um ihr Leben, doch die Frau verblutete am Tatort.

Verdächtiger mit Wegweisung

Der Tatverdächtige ist kein Unbekannter: Der 36-Jährige soll bereits Gewalt an der 32-Jährigen ausgeübt haben. Daher hatte er auch schon eine Wegweisung bekommen. Der Verdächtige wurde noch in den Abendstunden verhört und wird spätestens am Dienstag in die Justizanstalt Sankt Pölten eingeliefert werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die traurige Wahrheit: Am Anfang der Kalenderwoche vier gibt es in Niederösterreich mehr Mordopfer als Verkehrstote zu beklagen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)