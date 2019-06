Tote Seniorin: Anklage wegen Raubes und Mordes

Tamara B. wurde von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen schweren Raubes (Anm.: Höhe der Beute laut Anklageschrift 11.000 Euro) und Mordes angeklagt. Die 43-Jährige soll Hedwig S. (64) mit rund 20 wuchtigen Hieben in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) erschlagen haben ("Heute" berichtete).

Doch die Anwälte der dreifachen Mutter denken an einen Einspruch gegen die Anklage: "Zuerst einmal gibt es überhaupt keinen Hinweis auf einen Raub. Dann haben wir das DNA-Gutachten noch nicht. Ferner sei erwähnt, dass auch die Tatwaffe, dieser mutmaßliche Zimmermannshammer, noch immer nicht gefunden wurde. Daher sehen wir die Anklage auf sehr, sehr wackeligen Beinen", sagt Strafverteidiger Wolfgang Blaschitz, der gemeinsam mit der renommierten Anwältin Astrid Wagner die Verdächtige verteidigt. Wolfgang Blaschitz fasst abschließend zusammen: "Kein Tatwerkzeug, kein Tresor, keine Beute - daher keine Verurteilung."

Verdächtige: "Bin unschuldig"

Rückblick: Nachdem Angehörige längere Zeit nichts von Hedwig S. gehört hatten, wurde die Türe der Wohnung der alleinstehenden Pensionistin in Ebergassing Ende Jänner 2019 geöffnet. Die Dame lag erschlagen in der Wohnung. Es gab anfangs zwei Tatverdächtige - einen Pfleger und eben Tamara B. ("Heute" berichtete).

Doch die Polizei und Staatanwaltschaft legte sich auf Tamara B. als Hauptverdächtige fest, die dreifache Mutter wurde im Februar festgenommen. Die heute 43-Jährige hatte bereits im Jahr 2009 bei einem Postraub in Klosterneuburg-Kierling eine Filialleiterin niedergestochen ("Heute" berichtete), dafür zwölf Jahre Haft kassiert. Tamara B. wurde früher entlassen, sitzt jetzt in Korneuburg in U-Haft. Die 43-Jährige beteuert ihre Unschuld. Für Tamara B. gilt die Unschuldsvermutung.

