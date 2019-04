Mordversuch auf Polizist: Mann (42) festgenommen

Dramatische Minuten am Dienstagmorgen in Waidhofen/Thaya: Ein psychisch labiler 42-Jähriger drohte seiner Mutter mit dem Messer. Als die Polizei kam, versuchte der Mann mit der rechten Hand auf einen Beamten einzustechen, mit der linken Hand schlug er einem zweiten Polizisten ins Gesicht.

Nur durch einen Reflex konnte der Inspektor zur Seite weichen, den Verdächtigen an der rechten Hand fassen. Der Angreifer wurde schließlich mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Dann wurde der Täter am Boden fixiert. Dabei äußerte der Mann noch Morddrohungen in Richtung der Mutter.

Der Polizist, der einen Fausthieb erlitt, sowie der 42-jährige Österreicher landeten im Spital Waidhofen/Thaya. "Der Verdächtige wird wegen Mordversuches in die Justizanstalt Krems eingeliefert", so Johann Baumschlager, Sprecher der nö. Polizei.



(Lie)