Nach Feuer in Tunnel: Hier wird Lkw geborgen

Gegen vier Uhr morgens stand ein Sattelschlepper im Tunnel Rannersdorf auf der S1 in Vollbrand. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt ("Heute" berichtete).

Eine großräumige Umleitung und massive Verzögerungen waren die Folge – es bildeten sich Staus bis zu 20 Kilometer.

Am Montag zu Mittag barg die Feuerwehr mit einem Kran das Wrack des Sattelschleppers. Dabei war erst das Ausmaß des Feuers zu sehen. Denn auch der Tunnel ist teilweise schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Tunnel ist somit in Richtung Vösendorf gesperrt. Erst jetzt am Nachmittag kommen die Experten - dann dürfte klar sein, wie lange der Tunnel gesperrt bleiben muss.

(Lie)