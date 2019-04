Nach Unfall: Trauer um tote Sanitäterin (26)

Fassungslosigkeit in Traiskirchen: Die engagierte und beliebte Lena N. (26) starb bei einem furchtbaren Verkehrsunfall auf der L157 in Pottendorf (Baden).

Die junge Frau war mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve auf die andere Fahrbahnseite geraten, konnte einem entgegenkommenden Lkw-Fahrer nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision. Der Lkw kam erst in einem Feld zum Stillstand, die 26-Jährige wurde eingeklemmt.

Junge Frau starb bei Unfall

Die Feuerwehr schnitt die reglose Frau aus dem Wrack, Notarzt und Sanitäter versuchten alles, doch für die ehrenamtliche Sanitäterin des Arbeitersamariterbundes Traiskirchen kam jede Hilfe zu spät. Im zerfetzten Wrack fanden die Helfer ein trauriges Detail: Die Rettungsjacke der Kollegin. Der 55-jährige Lkw-Lenker wurde ins Badener Spital gebracht.

Bürgermeister "fassungslos"

"Ich bin fassungslos und bestürzt. Wir haben eine Vorzeigesamariterin verloren, die sich ehrenamtlich für Menschen in Not eingesetzt hat. Meine Gedanken sind in diesen tragischen Stunden bei ihrer Familie und ihren Liebsten", so Traiskirchens SP-Bürgermeister Andreas Babler. Die 26-Jährige war auch im Basketballnachwuchs engagiert.

Für den heutigen Freitag ist im Traiskirchner Rathaus eine Trauersitzung mit dem Samariterbund anberaumt.

