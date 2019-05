Neuwahlen: SP-Laimer über Kurz, Neos fordern Mikl

Zum Ibiza-Video und zur Haltung von Bundeskanzler Sebastian Kurz findet der langjährige Berufspolitiker, Nationalrat Robert Laimer (SP), klare Worte: " Die Ibiza-Route ist vorläufig durch eine Flucht in Neuwahlen geschlossen! Bundeskanzler Sebastian Kurz wollte an der unter Korruptionsverdacht stehenden Koalition festhalten, aber die FPÖ ließ sich Innenminister Herbert Kickl nicht rausschießen. Die SPÖ wird alles daran setzen, dass eine lückenlose Aufklärung der Causa Ibiza erfolgt, da geht es um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Zukunft unserer Republik!"

Umfrage Neuwahlen 2019: Wer bekommt Ihre Stimme? ÖVP

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

NEOS

JETZT (ehem. Liste Pilz)

Ungültig oder gar nicht

Ich hoffe auf eine neue Liste

Neos-Landessprecherin Indra Collini (Bild: Neos, Cityfoto) Neos-Landessprecherin Indra Collini (Bild: Neos, Cityfoto)

Auch die Neos zeigten sich ob des Videos und der Ereignisse bestürzt. "Wieder wird ein korrupter Sumpf entdeckt, wieder stehen die Freiheitlichen mitten drin, wieder an der Seite der ÖVP. ÖVP und FPÖ haben ihre Wahlkampfkosten um Millionen überschritten und niemand weiß, woher dieses Geld kommt“, so Neos-Landesparteiobfrau Indra Collini, die auch eine Botschaft an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) hat: "Mit dieser FPÖ ist weder ein Staat, noch ein Bundesland zu machen. Ich fordere die Landeshauptfrau deshalb auf, sich klar von den korrupten Machenschaften zu distanzieren und den Weg für ein Ende des Proporz' zu ebnen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)