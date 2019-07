Ortschef soll vor Stadträtin Hose runtergelassen haben

Die Hack'ln fliegen tief in Retz (Bezirk Hollabrunn): In einem offenen Brief an alle niederösterreichischen Parteien sowie an die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schildert SPÖ-Stadträtin Elisabeth Germann von einem sexistischen Vorfall bei einem Termin mit dem Retzer Bürgermeister Helmut Koch (VP).

Im Rahmen eines Meetings am Donnerstagmorgen zu einem Bildungsthema mit der Volksschuldirektorin habe sich Koch eine Entgleisung geleistet. "Auf die Frage der Direktorin, ob jemand Kaffee möchte, hat Bürgermeister Koch geantwortet, selbstverständlich schwarz, er sei schwarz bis ins Innerste, er habe sogar schwarzes Blut und schwarze Unterhosen an. Dann hat er die Hose geöffnet bis seine Unterhose sichtbar war und gesagt, ach schau heute ist sie gestreift", schildert die SP-Politikerin in dem offenen Brief.

Parteiausschluss gefordert

Sie fordert bei Mikl-Leitner nun Konsequenzen ein. "So wie Ihr Landesgeschäftsführer fordere ich im Sinne eines fairen politischen Wettbewerbs, der politischen Kultur in Niederösterreich und in Österreich Sie auf, gegenüber dem Retzer ÖVP Bürgermeister Helmut Koch die Konsequenzen zu ziehen und ihn aus der Österreichischen Volkspartei auszuschließen", schreibt Germann.

Helmut Koch auf "Heute"-Anfrage: "Das ist sowas von lächerlich. Ich habe gesagt, ich bin schwarz bis auf die Unterhose. Dass ich die Hose heruntergezogen habe, ist Blödsinn und eine Lüge." Der Stadtchef vermutet eine Retourkutsche dafür, dass Germann ihre Plätze in Ausschüssen und Gremien räumen musste. Im Hinblick auf die kommende Gemeinderatswahl wolle Germann Koch loswerden, so die Vermutung.

