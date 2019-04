Niederösterreich 10. April 2019 15:09; Akt: 10.04.2019 16:20 Print

Polizei jagt Feuerteufel in Krems an der Donau

In Krems brannte es am Mittwoch erneut: Ein Müllbehälter in der Judengasse stand in Flammen, die Feuerwehr löschte. Laut Polizei war es Brandstiftung.