Quartett in Camouflage wollte Bankomat knacken

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es am Donnerstag in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf): Vier derzeit noch unbekannte, in Tarnwesten gekleidete Täter betraten gegen 1.25 Uhr nachts eine Bank, versuchten den darin stehenden Geldautomaten zu knacken, schafften es aber nicht, ihn aufzubrechen und brausten unverrichteter Dinge davon.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und bittet mit Hilfe von Fotos aus der Überwachungskamera um Hinweise zu den Tätern. Telefonnummer: 059-133-30-3333.





(nit)