Waidhofen an der Thaya 05. Mai 2019 18:57; Akt: 05.05.2019 19:05

Reh steckt in Gartenzaun: Feuerwehr rettet Tier

Tierrettung in Waidhofen an der Thaya: Ein Reh steckte in einem Gartenzaun fest, die Feuerwehr befreite es behutsam.