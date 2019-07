Ruderboot mit 5 Deutschen in der Donau gekentert

Fünf Sportler aus Deutschland gerieten am Donnerstag zu Mittag auf der Donau mit einem Ruderboot in Not. Das Sportgerät krachte gegen eine Boje und kenterte. Alle fünf Ruderer fielen ins Wasser.

Zeugen alarmierten sofort die Feuerwehr, die Alarmzentrale gab sofort die höchste Alarmstufe (T3 – mehrere treibende Personen im Wasser) aus, um die Deutschen vor dem Ertrinken im Fluss zu retten.

Vier der Verunglückten konnten in der Folge mit Booten aus dem Wasser gefischt werden, einer schaffte es selbst ans Ufer zu schwimmen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste in der Folge noch das zerstörte Sportboot aus der Donau bergen.

(min)