SPÖ attackiert Bauer, weil seine Gülle zu sehr stinkt

Gülle-Gate in Wr. Neustadt: Tausende Bewohner im Osten der Allzeit Getreuen klagten am Mittwoch über heftigen Gestank. Ein Bauer aus dem benachbarten Lichtenwörth hatte seine Felder mit Hühnergülle bearbeitet, die ungünstige Wetterlage drückte den Gestank in die Döttelbach- und die Porschesiedlung. Obwohl der Landwirt gegen keine Auflagen verstoßen hat, geht das den Wr. Neustädter Sozialdemokraten offenbar viel zu weit.

Umfrage Was denken Sie? Muss der Bauer beim Düngen mehr Rücksicht nehmen? Ja, das geht so nicht.

Nein, er macht nur seinen Job.

Ich kann das nicht beurteilen.

Ein Posting auf Facebook sorgte dabei für viel Verwunderung. Wörtlich schreiben die Roten darin: "Tausende Wiener Neustädter leiden heute unter dem bestialischen Gestank, weil ein Landwirt aus Lichtenwörth bei ungünstigster Wetterlage Hühnergülle auf den Feldern ausbringt. Die östlichen Stadtteile Döttelbachsiedlung und Porschesiedlung sind besonders betroffen. Manche Personen können wegen Brechreiz die Wohnung nicht verlassen."

Und weiter: "Die Behörde kann nichts machen, da gesetzlich alles der Ordnung entspricht. So kann mit den Menschen nicht umgegangen werden. Dann muss eben Druck aufgebaut werden mit Hilfe der Bevölkerung." Der Druck auf den Landwirt hielt sich aber vorerst in Grenzen, der Beitrag ging ordentlich nach hinten los und die Sozialdemokraten ernteten Spott im Sozialen Netzwerk.

(min)