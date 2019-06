Schießstand in Leobersdorf steht in Vollbrand

Schweißtreibender, kräfteraubender Einsatz am Freitagnachmittag in Leobersdorf im Bezirk Baden: Aus noch unbekannter Ursache brach auf einem Schießstand im Shooting Park am Lindenberg um kurz nach 14 Uhr ein Feuer aus.

Das Objekt steht in Vollbrand, sechs Feuerwehren sind laut Landesfeuerwehrkommando im Einsatz, um den Flammen Herr zu werden.

Verletzte dürfte es laut ersten Informationen keine geben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)