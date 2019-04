Akademiebad sperrt schon am Freitag auf

Die meisten Freibäder in NÖ, wie Tulln und Baden, öffnen am Staatsfeiertag, 1. Mai, ihre Pforten. Einige Bäder in Österreich sperren wegen des schönen Wetters aber schon früher auf. Das Schönbrunner Bad in Wien hat bereits aufgesperrt.

"Wiener Neustadt reagiert auf das schöne Wetter und sperrt diese Woche, am Freitagmittag, das Akademiebad auf", so Stadtrat und Bürgermeisterstellvertreter Michael Schnedlitz (FP). Das Bad wurde übrigens top renoviert.

Wettermäßig soll es am Dienstag viel kühler und regnerisch werden, aber Mittwoch bis Freitag sind Temperaturen bis zu 27 Grad angesagt. Erst am Samstag soll es abkühlen (nach Jetztstand).

(Lie)