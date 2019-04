Schüler (12): "So schlimm wurde ich gemobbt!"

"In der Volksschule war es noch schön, doch in der Neuen Mittelschule Gars wurde ich 1,5 Jahre gemobbt", sagt Lukas* (12).

Der 1,58 Meter große Bursch mit normaler Statur und langem Haar besuchte eine Öko-Klasse (2. Schulstufe) mit 13 Schülern. Vom ersten Tag an wurde er bedroht und beschimpft, unter anderem wegen seiner Frisur: "Wir zünden Dich an, ich stech‘ Dich ab."

Dabei haben die langen Haare für Lukas einen Stellenwert: Seit er im TV gesehen hat, dass man die Haare für krebskranke Kinder spenden kann, trägt er sein Haar lang.

Acht Teens in Mobbing-Gruppe

Im Unterricht wurden Zettel weitergereicht, wo draufstand, was in der nächsten Pause Lukas angetan werde. "Es gab zwei Rädelsführer, die alles bestimmen und sich die Dinge ausdenken und ein Mädchen, das alles weitererzählt. Acht Teens sind in der Mobbing-Gruppe. Fünf haben nicht mitgemacht, die werden teils auch gemobbt", so Lukas, der Schläge einstecken musste und laut "Bezirksblatt" auch mit heißem Kakao überschüttet wurde.

Seine Eltern sprachen mit Lehrer und Direktor – Reaktion unisono: "Bei uns gibt es kein Mobbing. Der Direktor, den ich gut kenne, sagte, ich wisse ja nicht, was Mobbing sei", so der Stiefvater (43) zu "Heute".

Bub will anderen Opfern helfen

Lukas zog die Reißleine, wechselte die Schule – seine Eltern nahmen ihn eine Woche vor den Osterferien aus der Schule. Der Zwölfjährige beginnt am Mittwoch nach Ostern in einer anderen NMS im Bezirk Horn. Und er will jetzt via Homepage anderen Opfern helfen. "Jetzt erzähle ich meine Geschichte, will anderen Opfern helfen und ihnen mit Rat und Trost zur Seite stehen", so der Waldviertler Bursche.

Der Stiefvater sprach auch mit dem Bildungsdirektor. "Er will sich die Sache nach Ostern direkt vor Ort ansehen", so der 43-Jährige Stiefvater und die Mutter (44).

*Name geändert

