Siegersdorf: Cobra-Beamte stürmten Einfamilienhaus

Großeinsatz im beschaulichen Siegersdorf (Gemeinde Pottendorf; Bezirk Baden): Beamte der Finanzpolizei sowie des Sondereinsatzkommandos Cobra stürmten am Mittwochmorgen ein Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Es dürfte sich um einen geplanten Schlag gegen illegale Aktivitäten gehandelt haben. Laut "Heute"-Infos war es illegales Glücksspiel. Ob es Festnahmen oder Beschlagnahmungen gab ist noch nicht klar. An wie vielen Standorten die Beamten zuschlugen ist auch nicht überliefert. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte am Mittwoch auf Anfrage dazu: "Ich kann dazu noch keine Angaben machen, am Freitag gibt es dazu eine Pressekonferenz."

(Lie)