Skelett in Mordhaus in Himberg gefunden

Makaberer Fund in einem Haus in Himberg (Bezirk Bruck): Bei der Räumung des Gebäudes wurde am Montagabend eine skelettierte Leiche gefunden. Noch am Montag rückte die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich an. Die Kriminalisten sicherten die Spuren, die Ermittlungen sind im Laufen.

Schaurig: Im Oktober 2015 hatte ein Ungar (52) in diesem Haus seine Lebensgefährtin getötet ("Heute" berichtete). Das Paar lebte illegal und ohne Strom in dem Haus. Im Streit tötete der Bettler seine Partnerin, stellte sich dann der Polizei. Der Ungar wurde in der Folge zu lebenslanger Haft verurteilt. Übrigens: Beim Haus sind noch die Reste des Polizeisiegels am Eingang zu sehen.

Dass es sich bei der Leiche um die damalige Leiche handelt, kann ausgeschlossen werden.

