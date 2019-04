Spitals-Betriebsrat mit Hilferuf an Mikl-Leitner

Überfüllte Ambulanzen, überlastete Ärzte und Pfleger am Limit – dennoch wird im größten Spital Niederösterreichs, dem Universitätsklinikum Sankt Pölten, ein breites medizinisches Spektrum abgedeckt.

Umfrage Wie ist Ihr Eindruck – ist es in den letzen Jahren in der Arbeitswelt härter geworden? Ja leider viel, mit weniger Personal mehr Leistung erbringen.

Ja doch, ein wenig bis ziemlich.

Naja, gleich cirka.

Nein, im Gegenteil.

Um dieses zu erhalten, wandte sich jetzt der Angestelltenbetriebsrat in einem aufrüttelnden Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP): „Steigende Leistungen, demographischer Wandel und eine Personalbedarfsrechnung, die all das nicht abbildet“, so der Wortlaut im Schreiben (siehe Bilderserie oben) von Vorsitzendem Wolfgang Schrefl sowie den Stellvertretern Roland Scheuch und Gerda Schilcher.

Leistungsgrenzen

Weiters wird auf einen Patientenzustrom aus anderen Kliniken, Ambulanz-Überlastung, einen straffen Dienstpostenplan und Gesundheitsprobleme von Mitarbeitern hingewiesen. Viele Angestellte würden jetzt schon an ihre Leistungsgrenzen stoßen und eine Pensionierungswelle stünde unmittelbar bevor.

Vorsitzender Wolfgang Schrefl am Donnerstagabend zu "Heute": "Der Brief wurde am Freitag weggeschickt. Der Inhalt spiegelt die gesamte Problematik wider."

Wie berichtet stand das St. Pöltner Krankenhaus zuletzt auch öfters wegen eines Wasserschadens in den Schlagzeilen.

(Lie)