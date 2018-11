Strohballenbrand: Über 100 Florianis im Einsatz

Alarm der Stufe "B3" für die Silberhelme im Bezirk Gmünd: In Zeil in der Gemeinde Sankt Martin stehen mehrere Dutzend Strohballen in Flammen.

Im Einsatz stehen aktuell die Feuerwehren Unserfrau, Wultschau, Weitra-Stadt, St. Martin, Langfeld, Harmanschlag, Großpertholz und Angelbach. Insgesamt über 100 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren sind bei den Löscharbeiten aufgeboten. Auch das Rote Kreuz ist vor Ort.

(wes)