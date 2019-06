Teenager randalierten weil es nichts zum Saufen gab

An einem Donnerstag starteten ein 18-jähriger Badner und ein 17-jähriger Pfaffstättner in Baden eine Sauftour, mussten aber gegen Mitternacht feststellen, dass unter der Woche in der Kurstadt die Lokale auch mal schließen. Statt heimzugehen und ihren Rausch auszuschlafen sorgten die beiden auf der Suche nach Alkohol für eine Spur der Verwüstung in der Stadt.

Gegen 1 Uhr Früh am Freitag fanden die beiden Teenager dabei im Bereich des Grünen Marktes eine andere Art von Alkohol – einen 5 Liter Benzinkanister. Mit diesem übergoßen sie im Gutenbrunner Park einen Baumstamm und zündeten ihn an. Danach stahlen sie aus dem Parkdeck Römertherme zwei Feuerlöscher, mit denen sie zunächst den angezündeten Baumstamm löschten.

Nazi-Parolen

In weiterer Folge gingen die beiden zum Doblhoffteich, fuhren mit einem Boot vom Bootsverleih auf die Insel und versprühten den restlichen Inhalt der beiden Feuerlöscher über den Teich. Im Anschluss brachen die beiden in die Garage eines Wohnhauses in der Germergasse ein, erbeuteten dort unter anderem eine goldfarbige Spraydose. Mit dieser wurden in der Goethegasse drei Zaunsteher aus Beton mit Hakenkreuzen, "Heil Hitler", Nazi- und anderen Graffiti-Schriftzügen besprüht.

Auf einem Grundstück in der Goethegasse stahlen sie ein Mountainbike und ein Rennrad. Dann drückten sie bei einem Haus in der Germergasse die Terrassentüre gewaltsam auf, trafen dort im Schlafzimmer auf den Hausbesitzer und flüchteten ohne Beute auf das Nachbargrundstück. Der Hausbesitzer zeigte den Einbruch erst einige Stunden später an.

So brach das Duo gegen 4 Uhr noch die Terrassentüre des nächsten Wohnhauses auf, wo sie dann wieder auf den Hausbesitzer trafen, der dann sofort die Polizei verständigte, wodurch der erste Täter festgenommen werden konnte. Der Gesamtschaden den die beiden Männer verursacht haben ist derzeit noch nicht bekannt, liegt aber vermutlich im fünfstelligen Eurobereich. Nach Abschluss der Erhebungen werden die beiden bei der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.



