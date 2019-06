Mord Greinsfurth 10. Juni 2019 10:40; Akt: 10.06.2019 11:02 Print

Töchter von Mordopfer bitten erneut um Hilfe

Nach dem Mord an Brigitte G. auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Amstetten-Greinsfurth ist der Täter immer noch flüchtig. Die Töchter der 52-Jährigen bitten nun erneut via Facebook um Hinweise.