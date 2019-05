Totenschädel hing in Sackerl an Nagel in Kirche

Keinen alltäglichen Fund machte ein Mesner im Örtchen Altmelon: An einem Nagel bei der Sakristeitüre hing vor dem Gottesdienst ein Plastiksackerl. „Ich dachte zuerst an ein Geschenk und beachtete es nicht. Als ich dann hineinschaute, sah ich den Schädel“, erzählt Gottfried L. Mit dem Pfarrer zündete der Mesner noch eine Kerze an, sprach ein Gebet für den Verstorbenen, der Pfarrer meldete den Fund schließlich der Polizei.

Umfrage Gehen Sie in die Kirche? Ja, regelmäßig.

Ja, aber nur zu Anlässen.

Ganz selten.

Ich habe eine andere Religion, gehe aber in die Moschee, etc.

Nein, nie.

Jetzt Untersuchung

Die örtliche Exekutive informierte die Kripo und die Staatsanwaltschaft Krems. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag, lässt den Schädel jetzt untersuchen. „Früher hatten wir unter der Kirche viele Gebeine, vielleicht ist der Schädel von dort“, meint der Gottesdiener.

"Ich bin jetzt neun Jahre Mesner in Altmelon, aber so was habe ich auch noch nie erlebt", sagt der Gottesdiener. Übrigens: Der Fund war schon am letzten Sonntag im April (28. April), aber im Waldviertel hat man Hektik nicht so gerne – die Ermittlungen laufen.

J. Lielacher

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)