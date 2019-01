Mordfall Manuela (16): Trauermarsch in Neustadt

Zwei Veranstaltung sind bzw. waren nach dem Mordfall Manuela in Wr. Neustadt geplant ("Heute" berichtete): Am Samstagabend fand die erste Trauerkundgebung statt, ein Trauermarsch für die ermordete Manuela (16, "Heute" berichtete). Vom Bahnhof marschierten Hunderte Menschen in Richtung Hauptplatz. An vorderster Front trugen vier Männer ein Transparent mit der Aufschrift "Wie Viele Noch?". Viele Teilnehmer hatten dabei eine Kerzen in der Hand, welche am Hauptplatz dann abgestellt wurde.

Auch die Polizei war dabei, Exekutivbeamte begleiteten den Trauertross. Die Veranstaltung verlief sehr ruhig und geordnet. Laut ersten Schätzungen waren rund 500 bis 600 Menschen dabei (keine offizielle Zahl). Für Montagabend ist eine Mahnwache geplant, diese findet direkt im Anton-Wodica-Park statt - dort wo Manuelas Leiche entdeckt wurde.

(Lie)