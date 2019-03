Unfall: Traktor-Lenker lag bewusstlos in Wasser

Menschenrettung, in der es um jede Minute ging, am Donnerstag in St. Corona im Bezirk Baden: Gegen 22 Uhr kam ein 34-Jähriger mit seinem Traktor inklusive Güllefass-Anhänger von der Straße ab, stürzte in den angrenzenden Coronabach.

Der Mann wurde verletzt, bewusstlos und im Wasser liegend in der Fahrerkabine eingeschlossen. Erst rund eine halbe Stunde später kam ein Passant zufällig an der Unfallstelle vorbei, rief die Feuerwehr. Ob zu diesem Zeitpunkt noch jemand im Fahrzeug war, konnte er nicht sagen.

Die Florianis in der Alarmzentrale gingen auf Nummer Sicher, alarmierten eine Menschenrettung. Zurecht, denn der 34-Jährige musste kurz darauf per Crashrettung aus dem Traktor geholt werden.

"Aufgrund des schweren Verletzungsgrades musste zusätzlich zum raschen Abtransport in eine Klinik, der nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber aus Krems nachgefordert werden", berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Baden.

Der 34-Jährige wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)