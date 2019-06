Unglück auf Rax: Mann per Helikopter ins Spital

Freitzeitunfall auf der Rax (Bezirk Neunkirchen) am Pfingstwochenende: Beim Abstieg vom Rudolfsteig stürzte am Samstagnachmittag ein 32-Jähriger und zog sich dabei eine schwere Verletzung an der Hand zu.

Der von den Begleitern alarmierte Notarzthubschrauber führte eine Taubergung durch und flog den verunfallten Ungarn ins Krankenhaus. Im Einsatz standen neben dem ÖAMTC auch die Bergrettung Reichenau an der Rax.

(Lie)