Vermisste nach großer Suche wieder zuhause

Die Sorge war groß, nachdem eine 40-Jährige aus dem Himberger Pflegezentrum verschwunden war. Nach zwei Wochen ohne Spur gab die Polizei am Montag ein Fahndungsfoto von der dementen Frau aus – "Heute"-Leser teilten es hunderte Male im Sozialen Netzwerk – mit Erfolg.

Noch am Montag wurde die Frau gefunden. "Die 40-Jährige konnte am 1. Juli 2019 wohlbehalten aufgefunden und zurück gebracht werden", teilte die Polizei gegen 1 Uhr in der Früh am Dienstag mit.



(min)