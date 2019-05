Wasserleiche in der Donau gefunden

Schauriger Fund am Donnerstagvormittag in St. Pantaleon (Amstetten), wo der Ennskanal in die Donau mündet: Unweit vom Ufer entfernt trieb eine leblose Person.

Ein Passant schlug laut einem Bericht der "NÖN" Alarm, die Feuerwehr suchte mit einem Boot und fand schließlich den leblosen Körper. Laut dem Bericht soll es sich um eine 35- bis 40-jährige Frau, die bereits länger im Wasser gewesen sein dürfte, handeln.

Die Polizei ermittelt nun, es wurde eine Obduktion angeordnet.





(nit)