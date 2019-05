Halle und Haus stehen in Brand: Ein Floriani verletzt

Um 4.40 Uhr wurden über 20 Feuerwehren aus den Bezirken Scheibbs und Melk zu einem Brand in Oberndorf an der Melk gerufen. Binnen kurzer Zeit entwickelte sich eine Rauchsäule.

Ein landwirtschaftliches Objekt steht in Vollbrand. "Das Feuer ist in einer Hackschnitzelanlage ausgebrochen und hat in der Folge auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Halle mit der Heizung steht mittlerweile in Vollbrand, auch das Wohngebäude ist mittlerweile schwer beschädigt", so Feuerwehrsprecher Franz Resperger um 6.30 Uhr.

Tiere in Gefahr

Seit rund zwei Stunden kämpfen über 130 Feuerwehrmänner von zahlreichen Feuerwehren (Oberndorf, Hub, St. Georgen, Purgstall, Scheibbs, St. Anton, Texing und andere) gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte retteten einige Tiere, die Rettung der Vierbeiner aus den Stallungen ist laut Feuerwehrsprecher noch im Gange. Auch Fahrzeuge, wie ein Traktor, wurden beschädigt bzw. konnten beschädigt ins Freie gebracht werden.

Laut Resperger wird die Brandbekämpfung noch einige Stunden dauern.

Erst in der Nacht auf Montag hatte ein Autohaus im Bezirk Baden gebrannt - auch hier waren weit über 100 Florianis im Einsatz ("Heute" berichtete).

