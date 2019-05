Wirbel um VP-Vortrag in Handelsakademie

Aufregung um einen Vortrag in der Handelsakademie Mistelbach: Immer wenn Politiker in Schulen kommen, darf das grundsätzlich als Beitrag zur politischen Bildung gewertet werden. Wenn allerdings vor den EU-Wahlen nur Kandidaten einer Partei eingeladen werden, drängt sich der Verdacht der Schlagseite auf. Die niederösterreichischen Grünen kritisierten bereits im März, dass in drei Schulen ÖVP-Kandidaten als Alleinunterhalter geladen waren.

Vortrag am Dienstag

Einen weiteren Solovortrag darf Lukas Mandl, er ist ÖVP-NÖ-Spitzenkandidat, am kommenden Dienstag in der HAK Mistelbach absolvieren. Schuldirektor Johannes Berthold, nebenher ÖVP-Gemeinderat in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach), verteidigt gegenüber dem "Profil" seine Einladungspolitik: „Lukas Mandl ist selbst aus dem Weinviertel, zweitens ist er HAK-Absolvent und drittens hat er schon in Brüssel gearbeitet.“

Von Diskussionen mit Vertretern aller Parteien ist Berthold wenig überzeugt: Schüler würden davon „nicht viel profitieren“. Im Übrigen komme demnächst auch die Ex-Grüne Ulrike Lunacek in die Schule. Bloß kandidiert sie diesmal nicht.



