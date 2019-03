Frau sah zu: Mann bunkerte Gras in Gackerl-Sackerl

In der Leubleingasse in Wr. Neustadt beobachtete eine Frau zwei junge Männer. Einer der beiden Männer versteckte ein Hundekotsackerl in den Thujen. Die Frau rief die Polizei. Die Beamten durchsuchten den Afghanen (21), fanden drei Baggies mit insgesamt 3,7 Gramm Cannabis bei ihm. Und: In den Thujen fand die Polizei das Hundekotsackerl mit 49,2 Gramm.

Der Afghane gab an, die knapp 50 Gramm Suchtgift nicht versteckt zu haben. Lediglich zu den 3,7 Gramm zeigte er sich geständig: "Ich finanziere mir damit nur meinen Suchtmittelkonsum."

Die Polizei stellte in Summe 52,9 Gramm "Gras" sicher, die Drogen werden vernichtet. Der 21-Jährige und sein Begleiter wurden auf freiem Fuß angezeigt.

(Lie)