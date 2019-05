In Linz 31. Mai 2019 09:15; Akt: 31.05.2019 09:15 Print

"Sieg Heil"-Rufe bei Gottesdienst – Prozess

Wegen Wiederbetätigung steht am Montag ein 34-Jähriger in Linz vor Gericht. Er hatte während des Gottesdienstes am Urfahranermarkt "Sieg Heil" gerufen.