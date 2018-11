"Wissen nicht sicher, ob sie unterwegs waren"

Sind sie die Geister die wir nie riefen? Für die Polizei Linz bislang schon: Die selbsternannte Bürgerwehr hatte für dieses Wochenende auf Facebook ihren ersten Streifzug durch Linz angekündigt. Eine unnötige Aktion sowohl für Politik als auch für die Polizei. Wir berichteten.

Doch waren sie wirklich unterwegs?

Samstag, am frühen Abend, erhielt die Polizei Linz von einem Passanten den Hinweis, er habe vier Mitglieder der "Vikings Security Austria" in der Roseggerstraße gesichtet. Doch, dass die Bürgerwehrler dort unterwegs waren, kann die Polizei nicht bestätigen: "Wir haben eine Streife losgeschickt, wir wollten uns anschauen wer die sind, haben dann aber vor Ort niemanden gesehen", so der Linzer Polizei-Chef Karl Pogutter zu "Heute".

"Wissen nicht ob sie überhaupt unterwegs waren"

Facebook-Fotos zufolge soll die Truppe aber tatsächlich am Samstag Patrouille gegangen sein. Die Gruppe soll in der Roseggerstraße, beim Botanischen Garten auf der Gugl gesichtet worden sein. Es sollen an die 10 bis 20 Personen gewesen sein, berichtet ein User, der, wie er schreibt, versteckt ein Bild schoss und online stellte.

Bürgerwehr auf der Gugl gesichtet

Dass die Bürgerwehr am eher beschaulich ruhigen Froschberg unterwegs ist, ist auch für die Polizei überraschend. Am Vortag war sie noch wegen Ausschreitungen im Match Blau-Weiß Linz gegen Vorwärts Steyr im Linzer Stadion auf der Gugl im Einsatz. Hier der Bericht.

Am Samstag verlief vor dem Stadion hingen alles ruhig, auch sonst sei der Polizei von Vorfällen im Zusammenhang mit der "Vikings Security Austria" nichts bekannt.

Für heute, Sonntag, plant die Bürgerwehr wieder einen Kontrollgang. Auch diesmal weiß nur die Gruppe selbst, wo in Linz Straftaten aufgedeckt werden sollen.

