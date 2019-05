Stelzer: "Ich bin positiv überrascht und dankbar"

Um 17 Uhr jubelte die ÖVP zum erste Mal über ein auf Bundesebene hervorragendes Ergebnis. "Heute" hat den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer wenige Minuten danach im Heinrich-Gleißner-Haus gesprochen.

"Heute": Überraschen sie das Ergebnis bzw. die Prognosen auf Bundesebene?

Thomas Stelzer: "Von dieser Eindeutigkeit, was die Führungsfrage betrifft, bin ich positiv überrascht und auch dankbar."

Wie wird sich das alles auf die Nationalratswahlen im September auswirken?

Stelzer: "Es ist sicher für die ÖVP mit Kanzler Kurz an der Spitze eine gute Ausgangslage, weil die Nummer eins Position klar und eindeutig vergeben wurde. Aber jetzt heißt es darauf aufbauen, damit es auch im Herbst so ein gutes Ergebnis gibt."

Ein Blick in die Zukunft. Auch die Grünen haben ein gutes Ergebnis eingefahren. Ist Schwarz-Grün auf Bundesebene ein Thema für Sie?

Stelzer: "Da gilt, was ich immer sage. Zuerst sind die Wählerinnen und Wähler am Wort, was die Nationalratswahlen betrifft, dann muss man einmal schauen, was man aus diesem Ergebnis machen kann."

(gs)