"Worum geht’s in der BVT-Affäre eigentlich?"

Selten war eine Causa so komplex und verworren wie die so genannte BVT-Affäre rund um den heimischen Verfassungsschutz. Die Mühlviertler SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz war im U-Ausschuss mit dabei, arbeitete sich durch Tausende Dokumente.

Als BVT-Affäre werden kontroversielle Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bezeichnet. Für viel Wirbel sorgte eine Razzia in den Büros des BVT. Die von Wolfgang Preiszler, einem FPÖ-Gemeinderat, geführte Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führte die Razzia im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durch. Dabei wurden sensible Daten beschlagnahmt, was zu massiver Kritik führte.

Wir haben Sie gefragt, welche Punkte des BVT-Skandals für Sie am wichtigsten waren. Schatz über...





… die Razzia im BVT-Büro

"Die FPÖ vermutete, dass die Informationen zum Liederbuchskandal in NÖ aus dem BVT gestreut wurden. Innenminister Kickl wollte wissen, ob das BVT noch mehr Informationen über rechtskradikale FPÖ-Kontakte hat".

… die Folgen der Razzia

"Das war eine Gefährdung der Sicherheit Österreichs. Durch die Mitnahme der Unterlagen ausländischer Geheimdienste bei dieser Razzia wurde das Vertrauen zu diesen Partnern zerstört".

… die Verantwortung für die Razzia

"Die trägt eindeutig Innenminister Kickl und sein Generalsekretär. Sie zogen die Fäden und 'fütterten' die Staatsanwaltschaft mit 'Belastungszeugen' und Falschinformationen".

… die Zukunft des BVT

"Nach unserer Meinung muss Kickl als Verantwortlicher zurücktreten. Das BVT muss streng kontrolliert werden, damit es nicht parteipolitisch missbraucht werden kann."

SP-Abgeordnete Schatz ist mit dem Fraktionsführer der SPÖ im BVT-Ausschuss, Kai Jan Krainer, am Mittwoch um 18 Uhr im Central in Linz. Titel des Vortrags: "Die BVT-Affäre: 10 Fragen und Antworten in einer Stunde". Eintritt frei.



Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)