Reifen an 40 Autos in nur einer Nacht zerstochen

Insgesamt an 40 Fahrzeugen wurden Reifen in der Nacht von 11. auf 12. November in Perg zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.