Polizei warnt vor Punsch-Trick auf Adventmärkten

Fast 20.000 Besucher waren am Martinimarkt in Steinerkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land. Viele Menschen, Hektik an den Kassen: Das lockt offenbar auch Betrüger an.

Umfrage Wurde Ihnen schon einmal Falschgeld untergejubelt? Ja, ist mit schon einmal passiert.

Nein, zum Glück noch nie.

Könnte sein, ich war mir nicht ganz sicher.

Dazu kann ich nichts sagen.

Hier wird es diese Woche in Wien weihnachtlich:



Spittelberg: Tradition mit 100 Ausstellern ab Donnerstag in Neubau. Infos: spittelberg.at



Türkenschanzpark: Romantik beim Weihnachtsmarkt in Währing mit Charity-Lebkuchenwerkstatt, ab Donnerstag. Infos: weihnachtsmarktimpark.at



City: Adventmärkte am Rathausplatz, Am Hof, am Michaelerplatz und vor dem Staphanhsplatz starten ab Freitag. Infos: weihnachtsmarkt.at



Am Riesenradplatz: Ab Samstag geht es mit dem Winterzug durch den Prater.



Schloss Belvedere: Internationale Gospelchöre und eine Vielzahl an Glühweinvariationen, ab 23.11.



WeihnachtsQuartier im MQ: Mode, Schmuck, Kunst, Grafik und Essen auf 1.000 m2, ab 30.11. weihnachtsquartier.at

Der Trick der bisher unbekannten Bande: Sie bestellten lediglich ein Häferl Punsch, bezahlten mit einem Hunderter.



18 falsche Scheine

Dass der Schein gefälscht war, bemerkten die Händler erst, als die Betrüger über alle Berge waren. 18 falsche Scheine wurden alleine in Steinerkirchen in Umlauf gebracht, berichtet der ORF. In Laakirchen wurde bereits ein Verdächtiger gefasst. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Polizei warnt jetzt, dass in Weihnachtsmärkten in ganz Österreich Betrüger mit dem gleichen Trick unterwegs sein könnten.



So erkennt man echte 50er, 100er und 200er Banknoten:

1 – Wasserzeichen

Im Gegenlicht sind das jeweilige Architekturmotiv, das Balkenwasserzeichen und die jeweilige Wertzahl zu sehen.

2 – Sicherheitsfaden

Im Gegenlicht werden eine dunkle Linie und die Mikroschrift sichtbar.

3 – Hologramm (Folienelement)

Im rechten Teil der Vorderseite der Banknoten mit hohem Nennwert (50 Euro, 100 Euro, 200 Euro und 500 Euro) befindet sich ein Hologramm. Beim Kippen der Banknote erscheint, je nach Betrachtungswinkel, das jeweilige Architekturmotiv oder die Wertzahl.

4 – Wertzahl mit optisch variabler Farbe

Die 50-Euro, 100-Euro-, 200-Euro- und 500-Euro-Banknoten verfügen über ein optisch variables Farbelement. Beim Kippen der Banknote wechselt die Farbe der großen Wertzahl rechts unten von Purpurrot zu Olivgrün oder Braun.

