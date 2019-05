Band spielt bei FPÖ-Fest plötzlich den Hit "Ibiza"

Das Maifest der FPÖ-Ortsgruppe Bulgariplatz in Linz lief am Samstag etwas anders als geplant.

So geht der Text des Hits "Ibiza":



Ich sagte mir: Du must hier endlich 'raus, kauf' dir ein Ticket und flipp' lieber aus.

Ich wette du hast nie geglaubt, ich fahr'. Jetzt leb' ich schon ein Jahr auf Ibiza.



Inzwischen hab' ich sogar Spanisch drauf, bin nur am Strand mit sonnenbrauner Haut.

Du glaubst es nicht: Ich trag' 'nen Ring im Ohr und komm' mir richtig super vor.



Ich bin gut drauf und ich schlaf' gern lang, Frürhstück fängt bei mir erst mittags an.

Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab' Ibiza.



Ich bin gut drauf und trink' roten Sekt, weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt.

Und steh' mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab' Ibiza.



Doch mit der Zeit, ja da merk' ich dann, dass mein Gedächtnis schlecht vergessen kann.

Ich lieb' dich noch, doch verdammt noch 'mal. Er hat dich, ich hab' Ibiza.



Doch ich bin gut drauf und ich schlaf' gern lang, Frühstück fängt bei mir erst mittags an.

Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Er hat dich? Ich hab' Ibiza.



Ich bin gut drauf und trink' roten Sekt, weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt.

Und steh' mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab' Ibiza.



Ich bin gut drauf und ich schlaf' gern lang...



Ich bin gut drauf und trink' roten Sekt...



Ja, ich bin gut drauf und ich schlaf' gern lang.



(Quelle: songtexte.com)



Eigentlich wollte die FPÖ noch einmal die Werbetrommel vor der EU-Wahl rühren.

Gekommen ist freilich alles anders. "Bei den Besuchern war das Gesprächsthema Nummer eins der Rücktritt von Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache und das veröffentlichte Ibiza-Video", so der ORF in einer Reportage.



Besucher: "Nicht gut"



„So kurz vor der EU-Wahl nicht gut“, sagte etwa ein Besucher, der gleichzeitig bekräftigte, die FPÖ trotzdem zu wählen, „jetzt erst recht“.



Band mit Humor

Absicht oder kleine Panne? Die Band beim Maifest bewies freiwillig oder unfreiwillig Sinn für Humor.

Sie stimmte laut ORF nämlich den Hit "Ibiza" des Schlagersängers "Ibo" an. Darin heißt es: "Wer braucht dich, ich hab' Ibiza".

„Wer braucht dich? Ich hab' Ibiza.“ Der ORF hat gestern bei einem Fest der Linzer FPÖ ein paar Schmankerl eingefangen. pic.twitter.com/0XVBkPrBeq — Severin Mayr (@severinmayr) 19. Mai 2019

Ein kurzer Clip der Veranstaltung macht im Netz bereits die Runde und sorgt für Schmunzeln.

Die Bilder des Tages



