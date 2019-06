Bankomat mitten in der Nacht gesprengt

Kurz vor 3.30 Uhr knallte es in der Nähe eines Einkaufszentrums in Vorchdorf, im Bezirk Gmunden. Mitten in der Nacht verschafften sich unbekannte Täter den Zugang zu einem Foyer eines Supermarktes und sprengten den Bankomaten.

Durch die Sprengung kam es zu einem Brand. Als die Feuerwehr beim Einsatzort ankam, wurde sie bereits über einen weiteren Brand in Weißkirchen alarmiert. Dort stand ein Auto in Flammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich dabei um das Fluchtfahrzeug der Täter handeln.

(slo)