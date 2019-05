Biker (62) stirbt bei Ausfahrt mit Stieftochter

Zusammen mit einem 12-jährigen Mädchen, die Tochter der Lebensgefährtin, war der Motorradfahrer aus Niederösterreich unterwegs.

Auf der Mühlviertlerstraße (B 310), wenige Kilometer nach der Grenze zu Tschechien in Wullowitz, kam es Samstagmittag dann zu dem tragischen Unfall.

Eine Autofahrerin (25) aus Belgien hatte auf der Strecke Richtung Linz beim Abbiegen den Motorradfahrer völlig übersehen, rammte ihn mit voller Wucht.

Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der 62-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Keplerklinikum nach Linz geflogen.

Zwei Jugendliche im Krankenhaus



Im Stadtgebiet von Wels ereignete sich Samstagabend gegen 20.45 Uhr ein schwerer Kreuzungscrash. Mit einem Moped waren zwei Jugendliche (14, 15) im Bereich der Dr.-Koss-Straße und der Salzburger Straße gegen einen BMW eines 21-Jährigen gekracht.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Moped etwa 60 Meter weit weggeschleudert wurde. Die Jugendlichen kamen etwa 20 Meter von der Unfallstelle entfernt auf einem Geh- und Radweg zum Liegen. Einer der beiden dürfte gegen ein Verkehrszeichen geschleudert worden sein.

Sie mussten noch am Unfallort reanimiert werden, kamen anschließend in die Spitäler nach Wels und Linz. Die Polizei bittet indes um Unfallzeugen. Sie sollen sich unter 059133/47-4444 melden.

Schwangere (29) bei Unfall verletzt



In Ried/Innkreis meldete die Polizei am Wochenende ebenfalls einen Motorradunfall. Ein Lenker (64) hatte beim Abbiegen einen Biker (31), der keinen Führerschein besaß, gerammt. Am Sozius saß seine schwangere Freundin (29). Mit Verletzungen umbestimmten Grades musste sie ins Spital.



(mip)