Deshalb schoss Polizei auf mutmaßlichen Dieb

Szenen wie in einem Actionfilm spielten sich Freitagabend gegen 20.30 Uhr im Welser Stadtteil Wels-Lichtenegg ab. Ein zunächst Unbekannter soll einer Kellnerin in einem Lokal in der Innenstadt die Brieftasche entrissen haben.

Rund eineinhalb Stunden später musste dann die Polizei zu einem Nachtclub ausrücken. Das Aussehen des Randalierers (27) passte genau auf die Beschreibungen des zuvor Geflüchteten. Der Beschuldigte war auch gleich auf die Polizisten losgegangen und flüchtete.

Daraufhin sollen die Beamten drei Schüsse in die Luft abgefeuert haben. Der 27-Jährige wurde von einem Projektil getroffen und verletzt (wir berichteten).

Im Spital befragt worden



Nun konnte der Beschuldigte im Spital befragt werden. Er zeigte sich umfassend geständig. Er wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Erpressung, versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, räuberischem Diebstahl und einem Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Das Welser Landesgericht hat über Antrag der Staatsanwaltschaft Wels für den Mann, der sich außer Lebensgefahr befindet, die Untersuchungshaft verhängt.

Auch zur gezielten Schussabgabe wurde in der Presseaussendung Stellung bezogen. Diese erfolgte laut übereinstimmenden Angaben der Beteiligten, da sämtliche gelindere Mittel, wie der Einsatz des Pfeffersprays, Schüsse in die Luft und der Aufforderung zur Einstellung des Verhaltens wirkungslos blieben.

Der Beschuldigte habe sich immer noch drohend gegenüber den Polizisten verhalten und habe versucht, sie zu attackieren.



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)