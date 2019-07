Was sich in den Tiefen der Donau so alles befindet

Seit Anfang dieser Woche ist der Munitionsbergungsdienst EOD mit der Wassersondierung an der Donau beschäftigt. Im Bereich der Baustelle zur Donaubrücke A26 soll eine Schiffsanlegestelle entstehen – einem Gebiet, in dem auch Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg vermutet werden, da dort eine Kaserne angesiedelt war, die im 2. Weltkrieg bombardiert wurde.

So wird gesucht

Daher muss die Donau mit Spezialgeräten auf Kriegsrelikte untersucht werden. Mit ihrer Hilfe findet man eine Fliegerbombe in einer Tiefe von bis zu sechs Metern.

"Wir suchen auf einem Streifen von gut 500 Quadratmetern. Von einem Boot aus lassen wir unsere Suchgeräte ins Wasser. Sie sind mit einem GPS gestützt und zeigen an, wo genau im Wasser sich das Objekt befindet", sagt EOD-Geschäftsführer Stefan Plainer im Gespräch mit "Heute".

Parkschild aus Donau gefischt

Und man mag gar nicht glauben, worauf die Experten – sechs an der Zahl – bei ihrer Sondierung in der Donau bislang so alles stießen. So zum Beispiel auf ein Parkschild, das mit der Baggerschaufel rausgefischt wurde.

Auch gefunden wurden die Überreste eines Rads. Ein Foto zeigt das völlig vom Rost aufgefressene Fahrradgestänge mit Kette und Pedalen.

Arbeiten dauern noch zwei Wochen

Rund zwei Wochen werden die Sondierungsarbeiten vermutlich noch andauern. "Solange bis das Gerät nichts mehr findet oder tatsächlich eine Sprengung gemacht werden muss", so Plainer.

Bis dahin sind wir gespannt, was Plainer und sein Team sonst noch so Abenteuerliches aus der Donau fischen.

