37,4 Grad! Dieser Ort in OÖ knackte Hitze-Rekord

Der Wettergott machte es bis zum Schluß spannend, aber jetzt ist es fix. Der heurige Juni hat einen neuen Hitze-Rekord aufgestellt. Und zwar in Bad Goisern (Bez. Gmunden).

Heiße 37,4 Grad wurden dort Sonntagnachmittag erreicht, wie die Experten von Ubimet vermeldeten. Zu knacken galt es den Wert vom 20. Juni 2013 mit 36,7 Grad in Weyer (Bez. Steyr-Land).

Auf Platz zwei folgt übrigens Windischgarsten (Bez. Kirchdorf) mit 37,1 Grad.

In Linz wurden Sonntagnachmittag um die 35 Grad gemessen. Im Linzer Parkbad und am Pleschinger See nutzten viele das heiße Wetter, um sich abzukühlen. Der Ansturm war groß!

Auch Allzeitrekord wurde geknackt

Auch der Allzeitrekord, aufgestellt im Tiroler Haiming, ist seit Sonntag Geschichte. Kurz vor 17 Uhr wurde an der Wetterstation Uni-Innsbruck (Seehöhe 578 m) ein Wert von 38,5 Grad gemessen. "Damit sind die 38,3 Grad aus Haiming vom 27. Juli 1983 endgültig Geschichte", so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.



Ausblick

Montag bleibt es in Oberösterreich weiter heiß, mit Temperaturen um die 35 Grad. Ab Dienstag wird es erstmal wieder kühler. Es ziehen Wolkenfelder auf. Vereinzelt sind Regenschauer und Gewitter möglich. Mittwoch gibt es wieder Sonnenschein, die Temperaturen bewegen sich um die 26 Grad.

