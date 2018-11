Donnerstagsdemo gegen Regierung auch in Linz

Auch in Linz wird es künftig die in Wien seit dem Jahr 2000 bekannten "Donnerstagsdemos", gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung geben.

Treffpunkt für die erste Demo ist am Donnerstag um 18 Uhr im Volksgarten, der Demozug bewegt sich über die Landstraße, Promenade, Klosterstraße zum Hauptplatz. Das Motto lautet: "Gemeinsam für Demokratie und Menschlichkeit"

Das hat eine überparteiliche Initiative aus mehr als 30 Vereinen, Organisationen, Privatpersonen und Parteien bekannt gegeben.

"Gegen spaltende und unsoziale Politik"

"Es ist Zeit, über Parteigrenzen hinweg gemeinsam ein klares Zeichen gegen die spaltende und unsoziale Politik in unserem Land und für ein Miteinander zu setzen. Deshalb gehen in Wien seit 4. Oktober wieder Tausende Menschen bei Donnerstags-Demonstrationen auf die Straße. Nun ist es auch in Linz so weit", so die Organisatoren in einem Statement.

Am 8. November findet die erste Demo statt.

Die Motive für die Demo sind unterschiedlich. „Die Verlängerung der Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche bedeuten einen massiven Angriff auf das Familienleben. Wer 12 Stunden arbeiten muss, hat schlicht und einfach keine Zeit mehr für seine Kinder“, sagt etwa Susanne Pollinger von den Kinderfreunden OÖ.

"Eine Politik zu Lasten der Schwächeren und der Umwelt bekommt immer mehr Zuspruch. Wie wollen dazu nicht schweigen, sondern unsere Verantwortung als ChristInnen für Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung wahrnehmen", begründet die Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung ihr Engagement.

