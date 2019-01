"Eisplatte fiel von Lkw, traf mich mitten im Gesicht"

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt Kai Schrötter auf der Couch in seiner Wohnung. Ein tiefes Cut über dem linken Auge, Schnitt- sowie mehrere Schürfwunden erinnern an den schweren Unfall vom Vorabend.

Der Wissenschaftler aus Pinsdorf (Bez. Vöcklabruck) war mit seinem Auto auf dem Nachhauseweg, als auf der B 151 in Unterach in Richtung Mondsee in einer Kurve plötzlich eine Eisplatte von einem entgegenkommenden Laster stürzte und auf den Dacia Logan des 34-Jährigen krachte.

Eisplatte durchschlug Windschutzscheibe



Diese durchschlug die Windschutzscheibe und traf Schrötter mitten im Gesicht. "Ich habe die Eisplatte noch auf mich zufliegen sehen. Es ging aber alles so schnell. Da konnte ich nicht mehr reagieren", so Schrötter im "Heute"-Gespräch.

Der 34-Jährige konnte den Wagen gerade noch abbremsen. "Im ersten Moment habe ich überhaupt nichts mehr gesehen. Gleich danach habe ich das Blut in meinem Gesicht bemerkt", erinnert sich der Wissenschaftler.

Zwei nachkommende Lenker eilten zu Hilfe



Zwei nachkommende Lenker eilten dem Unfallopfer zu Hilfe, verständigten die Einsatzkräfte. Bei einem Arzt wurde Schrötter versorgt. "Ein Cut musste mit fünf Stichen genäht werden. Ich bin jetzt einmal eine Woche krank geschrieben", so der 34-Jährige, der auch gleich anfügt: "Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was alles noch hätte passieren können."

Der kaputte Unfallwagen steht derzeit bei einem Händler in St. Georgen/Attergau. "Mein Auto hat es schon ordentlich erwischt. Die Windschutzscheibe ist komplett zerstört. Auch der Spiegel wurde herunter gerissen. Aber das ist jetzt eigentlich nebensächlich", so der 34-Jährige.

Vom Lastwagen, der die Eisplatte verloren hatte, fehlt aber noch jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 059133 - 4177.

