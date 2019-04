FPÖ Braunau verwirrt mit einem Ratten-Gedicht

Es sollten Ostergrüße werden, die die FPÖ Braunau dieser Tage an die Haushalte in der Innviertler Stadt per Postwurfsendung ausschickte. Doch es wurde zu einem handfesten Skandal.

Abgedruckt wurde nämlich ein "Gedicht". Der Titel: "… die Stadtratte (Nagetier mit Kanalisationshintergrund)". In dem wirren Text in Reimform geht es um eine Ratte, in deren Umgebung sich alle an die Regeln halten ("auch Gäst' oder Migranten") müssen oder andernfalls "rasch von dannen eilen" sollen.

Allerdings wirft die Ratte aus der Kanalisation dann einen Blick in die Stadt "nach oben" (Braunau ist damit gemeint; Anm.) und da ist alles ganz anders.

In den sozialen Medien erntete man damit einen Shitstorm. In Form und Inhalt erinnere das Gedicht an die Zeit des Nationalsozialismus. Zudem sei der Vergleich von Menschen mit Ratten zumindest problematisch.

Gerstorfer fordert Rücktritt von Haimbuchner



Für die oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer ist das Gedicht an "Widerwärtigkeit nicht zu übertrumpfen", wie sie in einer Aussendung mitteilt.

"Die FPÖ Braunau stellt sich hier auf ein Niveau der Menschenverachtung und der Schändlichkeit, die ihresgleichen sucht. Das ist schlimmste rechtsextreme Diktion, auch die Nazis haben Menschen mit Ratten verglichen. Erschreckend ist auch, dass dieses Pamphlet in der FPÖ Oberösterreich, deren Vorsitzender Manfred Haimbuchner ist, verlegt und gedruckt wurde, wie das Impressum deutlich macht."

Gerstorfer fordert deshalb den sofortigen Rücktritt von Haimbuchner.

Auch der Braunauer FPÖ-Stadtparteivorsitzende Hubert Esterbauer solle die Konsequenzen ziehen und sein Amt zurücklegen.

Esterbauer zeigte sich laut "Standard" in einer ersten Reaktion unglücklich mit dem Gedicht, verfasst habe es der FPÖ-Vizebürgermeister der Stadt, Christian Schilcher.

Von LH Thomas Stelzer (ÖVP) fordert Gerstorfer, "von seinem Koalitionspartner klare Konsequenzen zu verlangen".

Grüne ebenfalls entsetzt



Auch der Braunauer Bundesrat David Stögmüller reagierte auf die Postwurfsendung mit Entsetzen. Das Gedicht erinnere "in Stil und Inhalt an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte". "Ich fordere FP-Stadtrat Hubert Esterbauer auf, umgehend von allen Ämtern zurückzutreten", sagt er.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)