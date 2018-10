Fanclub will Linzer Bürgerwehr "wegkuscheln"

Ein Spaß-Verein bringt das Netz jetzt zum Schmunzeln. Nachdem Polizei und Politik (insbesondere FPÖ und SPÖ) die selbsternannte Bürgerwehr "Vikings Security Linz" klar ablehnen, will ein Fanclub nun seine "Helden" – die jetzt auch Namen haben – am kommenden Wochenende auf seiner Patrouille begleiten. So zumindest hat es der "Fanklub Vikings Security Austria" auf Facebook angekündigt.

"Sei auch du dabei, like unsere Seite und hilf so der wohl süßesten Bürgerwehr dieses Planeten", schreiben die Mitglieder auf ihrer erst am Sonntag gegründeten Facebook-Seite. Und die Gruppierung erhält Zustimmung:



Vorbild Graz

"Wir werden diese Möchtegern-Wehr davon jagen wie in Graz", postet ein User auf der Social Media Plattform. Bereits 2002 hatte sich in Graz eine Gruppe formiert um auf kuriose Art und Weise der städtischen Bürgerwehr die Grenzen aufzuzeigen.

Die Rede ist vom "Fanclub der sich beschützt fühlenden Bürger", der die Bürgerwehrler damals auf ihrer Streife begleitete. Konkret: Die Mitglieder applaudierten und bejubelten die Truppe auf ihren Kontrollgängen. Der Aktion schlossen sich immer mehr Menschen auf der Straße an. Das Auftreten der Aktivisten sorgte für Irritation bei der selbsternannten Bürgerwehr, die kurz darauf ihre Verbrecherjagd abbrach und wieder abzog.

