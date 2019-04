Geld für positive Tests: Prüferin jetzt vor Gericht

Wegen Bestechlichkeit in 68 Fällen, Urkundenunterdrückung in 70 Fällen, Urkundenfälschung in 12 Fällen und Geschenkannahme muss sich eine 43-jährige Sprachlehrerin Montag am Landesgericht Linz verantworten.

Der konkrete Vorwurf die Sprachlehrerin beim Österreichischen Integrationsfonds soll gegen Geld Prüflinge durch den Deutsch-Test gelassen haben. Wir berichteten.

Mitangeklagt sind auch fünf weitere im Skandal verwickelte Personen. Darunter die 39-jährige Schwester der Prüferin. Sie soll Prüfungsarbeiten von fünf Kandidaten an die 43-Jährige weitergeleitet haben. Zwei Männer (beide 43 Jahre alt) sollen gemeinsam 24 Prüflinge vermittelt und dafür Vermittlungsprovision einkassiert haben.

Vor Gericht steht auch ein 41-Jähriger Kandidat. Er soll der 43-jährige Deutsch-Lehrerin 1.000 Euro dafür gezahlt haben, dass sie nachträglich Testantworten (Multiple Choice) zu seinen Gunsten korrigiert und seinen Prüfungsaufsatz neu bewertet.

Die Angeklagten drohen Freiheitsstrafen zwischen einem und drei Jahren bzw. einer Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen. Zeugen waren keine geladen, es stehen noch weitere Prozesstermine im Raum.

